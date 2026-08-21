Incises musicales au cœur du parcours historique, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Château et musée de Montbéliard · Montbéliard
Informations pratiques
Incises musicales au cœur du parcours historique Samedi 19 septembre, 10h00 Château et musée de Montbéliard Doubs
Limité à 13 personnes par créneau horaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Incises musicales au cœur du parcours historique
Le temps d’une déambulation dans les tours du château, laissez-vous conter quelques jalons de son histoire, en dialogue, en écho ou en contrepoint avec de courtes pièces musicales.
Avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’équipe des musées
Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.
Incises musicales au cœur du parcours historique
Le salon de musique, photo : Jack Varlet
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