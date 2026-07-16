LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les coulisses du musée lors d’une visite consacrée à la mise en lumière des collections.

Comment mettre en valeur l’éclat d’un objet en métal, la transparence du verre ou les détails d’une œuvre ? Accompagnés par un régisseur des collections, explorez les techniques d’éclairage utilisées pour révéler toute la richesse des pièces exposées.

Visites animées par les régisseurs des collections .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English : LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg

L’événement LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD