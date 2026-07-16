LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les coulisses du musée lors d’une visite consacrée à la mise en lumière des collections.
Comment mettre en valeur l’éclat d’un objet en métal, la transparence du verre ou les détails d’une œuvre ? Accompagnés par un régisseur des collections, explorez les techniques d’éclairage utilisées pour révéler toute la richesse des pièces exposées.
Visites animées par les régisseurs des collections .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg
L’événement LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Animations extérieures gratuites au Près la Rose À pas de loup Près-la-Rose Montbéliard 20 juillet 2026
- Animations extérieures au Près-la-Rose À pas de loup Près-la-Rose Montbéliard 20 juillet 2026
- Animations du patrimoine Les Bains-Douches de Montbéliard COMPLET Bains-Douches de Montbéliard Montbéliard 21 juillet 2026
- Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en mouvement La baignoire d’Archimède Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 22 juillet 2026
- Animations extérieures au parc de l’Ile en Mouvement La baignoire d’Archimède Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 22 juillet 2026