Ouvertures musicales avec MAScène Nationale Montbéliard
vendredi 18 septembre 2026 · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Ouvertures musicales avec MAScène Nationale
Centre ville de Montbéliard Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Ouvertures musicales & Journées européennes du patrimoine
À l’occasion de la rentrée culturelle, la musique s’invite dans les lieux emblématiques de Montbéliard !
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez la Cité des Princes autrement à travers des concerts et des animations musicales au cœur du patrimoine château, hôtel de ville, théâtre, rues, places et au 19, Crac.
Avec l’Orchestre Victor Hugo, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et le collectif 3615 Señor, profitez d’un week-end où musique et patrimoine se rencontrent pour faire vibrer la ville.
Un événement proposé par MA scène nationale, l’Orchestre Victor Hugo, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et la Ville de Montbéliard, en partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération et Le 19, Crac. .
Centre ville de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Ouvertures musicales avec MAScène Nationale
L’événement Ouvertures musicales avec MAScène Nationale Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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