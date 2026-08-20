La grande histoire du château, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

La grande histoire du château 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Henriette de Montfaucon, Frédéric Ier, Sophie Dorothée de Wurtemberg et d’autres figures historiques vous guident dans un circuit immersif, revisitant les périodes clés du comté de Montbéliard. Une approche inédite de l’architecture du château et des collections du musée.

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

LA GRANDE HISTOIRE DU CHATEAU

©Jack Varlet