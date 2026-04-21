Ussel

Balade à vélo le Tour d’Ussel

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

A l’été 2026, la Corrèze accueille deux événements sportifs le Tour de France et le Tour du Limousin. L’occasion de vous inviter à monter en selle pour découvrir le vélo sur le territoire. Du déplacement à bicyclette au cyclisme sportif, l’histoire du vélo se dévoile au fil de la balade. Environ 10 km

En partenariat avec les Stations Sports Nature de Haute-Corrèze Ussel, Marcillac-la-Croisille et Neuvic, le Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, le Département de la Corrèze et les communes traversées.

A partir de 12 ans, matériel personnel ou prêt gratuit sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Balade à vélo le Tour d’Ussel

L’événement Balade à vélo le Tour d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze