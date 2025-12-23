Balade Abyssale, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Balade Abyssale

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Scaphandre est dans les abysses. A la surface, Relais et Assistance cherchent à le ramener. La dépression toujours plus profonde est-elle la seule issue ?

Au travers de rencontres avec les créatures des abysses et la confrontation à l’obscurité, c’est surtout le fond de la psyché des personnages qui est sondée dans cette traversée océanique autant scientifique que fantasmée.

Les gens de mer le savent, l’océan nous ramène toujours, inexplicablement, à la mélancolie. A croire que l’obscurité se cache même sous la plus bleue des eaux. Alors, comment faire sens de notre être au monde quand tout nous semble si étrange ? Si indifférent ? Si hostile ? Peut-être qu’il ne reste plus qu’à nous rassembler et nous comprendre dans notre (bio)diversité pour ne pas sombrer.

COMPAGNIE LA NUIT SERA FEU

Goulc’han Lemoine • Texte, mise en scène et jeu

Camille Dionnet • Mise en scène et jeu

Lloyd Boursier, Anna Lê Quang, Charles Lotrian • Jeu

Mila Genevois • Jeu et création sonore .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Balade Abyssale

Scaphandre is in the abyss. On the surface, Relais et Assistance are trying to bring him back. Is deepening depression the only way out?

