Balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum, Jardin lapidaire, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Jardin lapidaire · Autun
Informations pratiques
Balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum Samedi 19 septembre, 14h30 Jardin lapidaire Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez au cœur de l’Antiquité avec le quartier du forum antique : explorez ses trésors au musée lapidaire, décryptez les secrets de l’urbanisme romain, et descendez dans le cardo souterrain pour une expérience immersive unique. Un voyage fascinant à travers 2 000 ans d’histoire, sous vos pieds !
Jardin lapidaire 10 rue Saint-Nicolas 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez le quartier du forum antique à travers les collections du musée lapidaire, l’urbanisme antique et la visite du cardo souterrain.
©Ville d’Autun
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