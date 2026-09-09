Balade architecturale en autonomie à Marseille (plan-guide), Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Balade architecturale en autonomie à Marseille (plan-guide) 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

telechargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce plan-guide proposé par la MAV PACA !

Le parcours suit celui de l’ancienne ligne de bus 49 de la RTM, à travers les quartiers Longchamps, Belle de Mai, Joliette, vieux port… Les photos et notices sont extraites du livre « Architectures à Marseile : 1900-2013 » (ed. MAV PACA / 2014)

>>> Lien vers le plan-guide (version pdf) : bit.ly/3mMCeYr

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://bit.ly/3mMCeYr

Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce plan-guide proposé par la MAV PACA !

©MAVPACA