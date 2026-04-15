Balade artistique à l’air libre Sardent
Balade artistique à l’air libre Sardent vendredi 17 juillet 2026.
Sardent
Balade artistique à l’air libre
Le Nouallet Sardent Creuse
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Un musée en pleine campagne, la pierre est partout et une soixantaine de sculptures de Roland Vincent y ont pris place. Ce sont les propriétaires qui le font découvrir. Ils dévoilent aussi un lieu très inspirant, un petit étang entouré de pierres dressées. De quoi se connecter à la nature et à soi même, pourquoi pas ! Moment de convivialité pour finir cette belle découverte. .
Le Nouallet Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.Com
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English : Balade artistique à l’air libre
L’événement Balade artistique à l’air libre Sardent a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme
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