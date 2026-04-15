Sardent

Balade artistique à l’air libre

Le Nouallet Sardent Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un musée en pleine campagne, la pierre est partout et une soixantaine de sculptures de Roland Vincent y ont pris place. Ce sont les propriétaires qui le font découvrir. Ils dévoilent aussi un lieu très inspirant, un petit étang entouré de pierres dressées. De quoi se connecter à la nature et à soi même, pourquoi pas ! Moment de convivialité pour finir cette belle découverte. .

Le Nouallet Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.Com

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English : Balade artistique à l’air libre

L’événement Balade artistique à l’air libre Sardent a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme