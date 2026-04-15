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Balade artistique en famille à l’air libre Sardent

Balade artistique en famille à l’air libre Sardent

Balade artistique en famille à l’air libre Sardent lundi 10 août 2026.

Adresse : Le Nouallet

Ville : 23250 Sardent

Département : Creuse

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 2 2 Tarif réduit

Sardent

Balade artistique en famille à l’air libre

Le Nouallet Sardent Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Un musée en pleine campagne, la pierre est partout et une soixantaine de sculptures naïves et brutes de Roland Vincent y ont pris place. Les propriétaires leur inventent des vies et des aventures tout particulièrement adaptées aux familles avec enfants de 6 à 11 ans.   .

Le Nouallet Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93  ahun@tourisme-creuse-sudouest.Com

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English : Balade artistique en famille à l’air libre

L’événement Balade artistique en famille à l’air libre Sardent a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Creuse Sud Ouest

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