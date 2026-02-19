Le Pauloibars Trophée Baterosse

Salle des Fêtes Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

‍♂️ TROPHÉE BATEROSSE Sardent

Rendez-vous sportif et nature à ne pas manquer !

Dès 7h30, nous vous accueillons dans une ambiance conviviale pour une matinée placée sous le signe du sport et du grand air

Au programme

Randonnée VTT

Parcours 25 km et 40 km

⏰ Départ à 8h15

Randonnées pédestres & marche

Circuits 5 km, 10 km et 15 km

Accessibles à tous, pour le plaisir de marcher et découvrir les paysages

Que vous soyez sportif confirmé, amateur ou marcheur du dimanche, le Trophée Baterosse est fait pour vous !

Venez seul, en famille ou entre amis partager un moment sportif et convivial

On vous attend nombreux ! ‍♀️ .

Salle des Fêtes Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine rlsardentaise@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Pauloibars Trophée Baterosse

L’événement Le Pauloibars Trophée Baterosse Sardent a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Creuse Sud Ouest