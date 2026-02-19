Le Pauloibars Trophée Baterosse Sardent
Le Pauloibars Trophée Baterosse
Salle des Fêtes Sardent Creuse
♂️ TROPHÉE BATEROSSE Sardent
Rendez-vous sportif et nature à ne pas manquer !
Dès 7h30, nous vous accueillons dans une ambiance conviviale pour une matinée placée sous le signe du sport et du grand air
Au programme
Randonnée VTT
Parcours 25 km et 40 km
⏰ Départ à 8h15
Randonnées pédestres & marche
Circuits 5 km, 10 km et 15 km
Accessibles à tous, pour le plaisir de marcher et découvrir les paysages
Que vous soyez sportif confirmé, amateur ou marcheur du dimanche, le Trophée Baterosse est fait pour vous !
Venez seul, en famille ou entre amis partager un moment sportif et convivial
On vous attend nombreux ! ♀️ .
Salle des Fêtes Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine rlsardentaise@wanadoo.fr
