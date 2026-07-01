Guinguette Masmangeas concert Gontrand Sardent
samedi 18 juillet 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas concert Gontrand
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Plongez dans l’univers festifs et authentique de Gontrand, un groupe de chanson française né à Clermont-Ferrand.
Cinq musiciens passionnés, un brin déjantés, revisitent la chanson française avec énergie et humour décalé, et chaque morceau raconte une histoire, souvent avec une pointe de second degré mais toujours avec amour !
Food truck Kouillère sur place le temps du concert .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas concert Gontrand
L’événement Guinguette Masmangeas concert Gontrand Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest
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