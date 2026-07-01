Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas concert Gontrand

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Plongez dans l’univers festifs et authentique de Gontrand, un groupe de chanson française né à Clermont-Ferrand.

Cinq musiciens passionnés, un brin déjantés, revisitent la chanson française avec énergie et humour décalé, et chaque morceau raconte une histoire, souvent avec une pointe de second degré mais toujours avec amour !

Food truck Kouillère sur place le temps du concert .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette Masmangeas concert Gontrand

L’événement Guinguette Masmangeas concert Gontrand Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest