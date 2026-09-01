Informations pratiques

Énencourt-Léage

Balade au Cœur d’Énencourt-Léage

Place de l’Église Énencourt-Léage Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-19

Niché au cœur du Vexin français, Enencourt-Léage, petit village de l’Oise, dévoile à qui veut bien s’y attarder les traces discrètes mais précieuses de son riche passé. À travers un parcours de découverte patrimoniale, habitants et visiteurs peuvent désormais explorer les lieux emblématiques de ce village plein de charme.

Le point de départ est situé à l’église où les visiteurs pourront photographier la carte du parcours.

Niché au cœur du Vexin français, Enencourt-Léage, petit village de l’Oise, dévoile à qui veut bien s’y attarder les traces discrètes mais précieuses de son riche passé. À travers un parcours de découverte patrimoniale, habitants et visiteurs peuvent désormais explorer les lieux emblématiques de ce village plein de charme.

Le point de départ est situé à l’église où les visiteurs pourront photographier la carte du parcours. .

Place de l’Église Énencourt-Léage 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 79 70 enencourt.leage@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nestled in the heart of the French Vexin, Enencourt-L’Éage, a small village in the Oise department, reveals to anyone willing to linger the subtle yet precious traces of its rich past. Through a heritage discovery trail, residents and visitors can now explore the iconic sites of this charming village.

The starting point is located at the church, where visitors can take a photo of the trail map.

L’événement Balade au Cœur d’Énencourt-Léage Énencourt-Léage a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre