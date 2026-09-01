Visite de l’église Saint-Martin Énencourt-Léage

Informations pratiques

Énencourt-Léage

Visite de l’église Saint-Martin

Place de l’Église Énencourt-Léage Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage, un édifice qui témoigne de près de mille ans d’histoire.

Construite à partir du XIe siècle et remaniée au fil des siècles, l’église présente une architecture mêlant les styles roman et classique. Sa principale originalité réside dans son chœur, édifié au-dessus d’un passage voûté traversé par la rue du village, une disposition rare qui fait tout le caractère de ce monument.

À l’intérieur, les visiteurs pourront admirer un remarquable ensemble de mobilier religieux un maître-autel et son retable, des statues anciennes, des boiseries, une chaire à prêcher, des fonts baptismaux ainsi que plusieurs œuvres d’art qui illustrent la richesse du patrimoine religieux local.

Des panneaux explicatifs ponctueront cette visite de ce monument emblématique d’Énencourt-Léage, inscrit au titre des Monuments historiques.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage, un édifice qui témoigne de près de mille ans d’histoire.

Construite à partir du XIe siècle et remaniée au fil des siècles, l’église présente une architecture mêlant les styles roman et classique. Sa principale originalité réside dans son chœur, édifié au-dessus d’un passage voûté traversé par la rue du village, une disposition rare qui fait tout le caractère de ce monument.

À l’intérieur, les visiteurs pourront admirer un remarquable ensemble de mobilier religieux un maître-autel et son retable, des statues anciennes, des boiseries, une chaire à prêcher, des fonts baptismaux ainsi que plusieurs œuvres d’art qui illustrent la richesse du patrimoine religieux local.

Des panneaux explicatifs ponctueront cette visite de ce monument emblématique d’Énencourt-Léage, inscrit au titre des Monuments historiques. .

Place de l’Église Énencourt-Léage 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 79 70 enencourt.leage@wanadoo.fr

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, come discover the Church of Saint-Martin in Énencourt-L’Éage, a building that bears witness to nearly a thousand years of history.

Built beginning in the 11th century and remodeled over the centuries, the church features architecture that blends Romanesque and Classical styles. Its most distinctive feature is its choir, built above a vaulted passageway through which the village street runs—a rare layout that gives this monument its distinctive character.

Inside, visitors can admire a remarkable collection of religious furnishings: a high altar and its altarpiece, ancient statues, woodwork, a pulpit, a baptismal font, and several works of art that illustrate the richness of the local religious heritage.

Explanatory panels will accompany the tour of this iconic monument in Énencourt-L’Éage, which is listed as a Historic Monument.

L’événement Visite de l’église Saint-Martin Énencourt-Léage a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre