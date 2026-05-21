Chaspinhac

Balade au crépuscule, à la Découverte de l’Engoulevent d’Europe et du Hibou Grand-Duc

Parking du sentier de Saint-Quentin Chaspinhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Encadrée par l‘association PANPA, cette sortie abordera ces oiseaux discrets aux mœurs crépusculaires protégés en Europe et présents dans les gorges de la Loire. Pensez à vous inscrire.

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Parking du sentier de Saint-Quentin Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Supervised by the PANPA association, this outing will focus on these discreet birds, whose crepuscular habits are protected in Europe and present in the Loire gorges. Don’t forget to sign up.

L’événement Balade au crépuscule, à la Découverte de l’Engoulevent d’Europe et du Hibou Grand-Duc Chaspinhac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay