Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin Chaspinhac
Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin Chaspinhac samedi 30 mai 2026.
Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin
Place de la Mairie Chaspinhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’APAJH43 vous propose une randonnée pédestre conviviale de 10 km, accessible aux marcheurs réguliers, à la découverte des environs de Chaspinhac Saint-Quentin.
.
Place de la Mairie Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 77 38 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
APAJH43 proposes a friendly 10 km hike, accessible to regular walkers, to discover the area around Chaspinhac ? Saint-Quentin.
L’événement Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin Chaspinhac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay