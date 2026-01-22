Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin Chaspinhac

Randonnée Chaspinhac Saint-Quentin

L’APAJH43 vous propose une randonnée pédestre conviviale de 10 km, accessible aux marcheurs réguliers, à la découverte des environs de Chaspinhac Saint-Quentin.

Place de la Mairie Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 77 38 53

APAJH43 proposes a friendly 10 km hike, accessible to regular walkers, to discover the area around Chaspinhac ? Saint-Quentin.

