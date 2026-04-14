Balade au crépuscule, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Balade au crépuscule Samedi 1 août, 21h30 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T21:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T21:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00

Au cœur du parc, entre pièces d’eau et nature préservée, laissez-vous guider par un conteur, Gilles Lemaire, et son fidèle âne pour une promenade enchantée entre chien et loup.

Ce conte créé pour le château raconte l’histoire d’un petit âne gris seul au milieu des chevaux du château qui se moquaient de lui parce qu’il craignait l’eau et qu’il n’osait pas aller dans le pédiluve avec eux.

Le petit âne s’enfuit à travers les bassins à la recherche d’amis animaux mais il n’en trouve pas. Au manoir de Ninon, il croise une petite fille qui devient son amie. Elle tombe à l’eau en bas du vertugadin et, n’écoutant que son courage, il saute à l’eau et la sauve de la noyade.

C’est ainsi qu’il vécut longtemps heureux au château.

Dans les jardins du domaine.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux vous invite à écouter, le 1er août 2026 au soir, un conte fabuleux dont le héros est un petit âne gris qui, pour sauver une petite fille, va surmonter sa peur de l’eau.

© Gilles Lemaire