Balade au crépuscule – La « Magic Hour », Domaine de Villarceaux, Chaussy

Informations pratiques

Balade au crépuscule – La « Magic Hour » Samedi 15 août, 20h30 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Le domaine de Villarceaux vous invite à une promenade photographique au crépuscule, durant cette fameuse « heure dorée » appréciée par tous les fabricants d’image.

Accompagnés d’un photographe, explorez le parc à l’heure où la lumière se fait dorée et les silhouettes se dévoilent différemment.

Entre pièces d’eau et nature foisonnante, il vous guidera dans l’art de saisir l’instant, de composer vos images et de jouer avec les couleurs du soir pour capturer toute la poésie du crépuscule.

Amenez vos appareils photos !

Dans les jardins du domaine.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Découvrez Villarceaux avec un photographe à l’« heure dorée » le 15 août 2026. C’est-à-dire à la tombée de la nuit, quand la lumière se fait dorée et que les silhouettes se dévoilent différemment.

© Philippe Ayrault/Région Île-de-France