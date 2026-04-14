Balades extraordinaires – Concert flottant « Hissez la grand voix ! », Domaine de Villarceaux, Chaussy

Balades extraordinaires – Concert flottant « Hissez la grand voix ! » Dimanche 26 juillet, 15h00 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Le temps d’une après-midi, les rives de l’étang de Villarceaux se muent en un fabuleux tour du monde en 80 chants !

Après voir ému et émerveillé les spectateurs de tous âges en juillet 2025, les Balades extraordinaires proposent un nouveau voyage en se laissant porter et emporter par-delà les mers par de grandes voix du monde et des arts lyriques, de la France au Japon en passant par la mer Noire, l’Afrique de l’Ouest, la Syrie, la Grèce ou l’Occitanie…

Barques, embarcations insolites et autres bateaux ivres formeront une flottille des plus féeriques pour cette traversée le long des plus belles « voix navigables » que l’humanité ait à offrir en partage.

Direction artistique : Blaise Merlin. Production : l’Onde et Cybèle et le domaine de Villarceaux.

Dans le cadre du festival Rhizomes.

Programme proposé en collaboration avec l’association Émulation nautique de Vernon.

À partir de 5 ans.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« link »: « https://londecybele.com/ »}, {« link »: « https://www.festivalrhizomes.fr/ »}, {« link »: « https://www.avironvernon.fr/ »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux vous invite au plus extraordinaire festival de chants des quatre coins du monde, le 26 juillet 2026. Avec des chanteurs à bord de barques, à écouter sur les rives de l’étang.

© Pascal Bouclier