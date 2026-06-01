Balade au fil de notre patrimoine, Centre d’art vivant, Bréville

Balade au fil de notre patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre d’art vivant Charente

Tarif libre et conscient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Circuit pédestre à la découverte des porches et portails charentais du bourg jusqu’au lavoir de La Coudre, en passant par la planche sur la Soloire, au rythme des récits d’un habitant de Bréville.

Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet, 16370 Breville Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 80 82 05 http://www.art-bois-breville.com/ https://www.facebook.com/arbbre.breville.9;https://www.instagram.com/arbbre.artetbois.breville/ Depuis 2003, la commune développe un projet de redynamisation d’un village rural viticole autour des métiers d’art. Elle installe des artisans, propose un tourisme créatif et de la formation aux métiers d’art avec une excellence reconnue dans le bois. L’asociation ARBBRE valorise ces métiers par la création d’événementiels et la participation aux JEMA et JEP gare SNCF à 15km (Cognac)

Circuit pédestre à la découverte des porches et portails charentais du bourg jusqu’au lavoir de La Coudre, en passant par la planche sur la Soloire, au rythme des récits d’un habitant de Bréville.

©ARBBRE