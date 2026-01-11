Balade au jardin des artistes en herbe, Le jardin des Artistes en Herbe, Barr

Balade au jardin des artistes en herbe 6 et 7 juin Le jardin des Artistes en Herbe Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au Jardin des Artistes, l’œil se promène simplement.

La promenade permet de découvrir un équilibre : celui d’un jardin à la fois travaillé et laissé à la nature.

Une animatrice nature saura vous faire voir les richesses d’un jardin naturel, tant animal que végétal, du plus petit être au plus grand.

Une créatrice vous présentera ses oeuvres de cartonnage.

Le jardin des Artistes en Herbe 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est En entrant dans ce jardin, l’œil du visiteur se régale des haies naturelles, des quelques fleurs qui poussent de-ci de-là et des rosiers en pleine floraison, chaque espace semble pensé pour guider le regard.

Au fond, une petite mare entièrement refaite au naturel (en phase de démarrage) apporte une autre ambiance. Entourée de zones plus sauvages, elle s’intègre doucement au paysage. Les plantes y poussent plus librement, l’eau attire les insectes, les batraciens, les oiseaux et reflète le ciel. La nature reprend ses droits.

La promenade offre un équilibre : celui d’un jardin à la fois travaillé et laissé à la nature sur une surface de 48 ares. Stationnement dans la rue

Au Jardin des Artistes, l’œil se promène simplement.

©c.langrand