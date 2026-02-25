Balade au Trou de Madame Préchacq-les-Bains

Balade au Trou de Madame

rdv parking du Clos Pité Préchacq-les-Bains Landes

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

2026-07-01

Après une balade en sous-bois, nous visiterons le site dit du Trou de Madame. Ce lieu, tout à fait surprenant, fut, jusqu’en 1962, un lieu où l’on se rendait en cure et en pension complète. A ne pas manquer. Puis, après quelques centaines de mètres de marche, nous visiterons une palombière.

Cette visite de palombière se fera en période de chasse, donc avec la présence de palombes, et de trois chasseurs. .

rdv parking du Clos Pité Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English :

After a stroll through the undergrowth, we’ll visit the site known as Trou de Madame. Until 1962, this surprising site was used as a full-board spa. Not to be missed. Then, after a few hundred meters of walking, we’ll visit a pigeon farm.

