Balade au Trou de Madame Parking du Clos Pité Préchacq-les-Bains

Parking du Clos Pité, Préchacq-les-Bains
2026-10-14
fin : 2026-10-14
2026-10-14
Jean-Pierre vous guidera vers le Trou de Madame, ancien lieu de cure et vous racontera les anecdotes de ce lieu insolite et caché. Balade de 1 km en forêt.
Jean-Pierre, passionné par l’histoire du thermalisme à Préchacq-les-Bains vous conduit pour une visite du Trou de Madame au cœur des Barthes. Au bord de l’Adour, lors de cette balade d’1 kilomètre, découvrez la source à 30° et les vestiges du premier établissement thermal de Préchacq-les-Bains que l’on appelle le Trou de Madame. Les légendes vont bon train sur les raisons d’un tel nom. Jean-Pierre vous racontera les anecdotes de ce lieu insolite et caché, qui accueillait des curistes jusqu’en 1963, ainsi que les vertus de cette eau thermale. .
+33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
English : Balade au Trou de Madame
Jean-Pierre will guide you to the Trou de Madame, a former spa and will tell you the anecdotes of this unusual and hidden place. A 1 km walk in the forest.
