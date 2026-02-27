Balade au Trou de Madame Parking du Clos Pité Préchacq-les-Bains

Balade au Trou de Madame

Parking du Clos Pité 1348 avenue des sources Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Jean-Pierre vous guidera vers le Trou de Madame, ancien lieu de cure et vous racontera les anecdotes de ce lieu insolite et caché. Balade de 1 km en forêt.

Jean-Pierre, passionné par l’histoire du thermalisme à Préchacq-les-Bains vous conduit pour une visite du Trou de Madame au cœur des Barthes. Au bord de l’Adour, lors de cette balade d’1 kilomètre, découvrez la source à 30° et les vestiges du premier établissement thermal de Préchacq-les-Bains que l’on appelle le Trou de Madame. Les légendes vont bon train sur les raisons d’un tel nom. Jean-Pierre vous racontera les anecdotes de ce lieu insolite et caché, qui accueillait des curistes jusqu’en 1963, ainsi que les vertus de cette eau thermale. .

Parking du Clos Pité 1348 avenue des sources Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au Trou de Madame

Jean-Pierre will guide you to the Trou de Madame, a former spa and will tell you the anecdotes of this unusual and hidden place. A 1 km walk in the forest.

L’événement Balade au Trou de Madame Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Terres de Chalosse