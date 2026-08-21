Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var · La Londe-les-Maures
Informations pratiques
La Londe-les-Maures
Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de l’épopée industrielle de La Londe les Maures.
.
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Archistoire augmented walk La Londe les Maures: From mine to factory .
Travel back in time thanks to the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour to discover the industrial epic of La Londe les Maures.
L’événement Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
À voir aussi à La Londe-les-Maures (Var)
- Journées Européennes du Patrimoine en Méditerranée Porte des Maures Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures 19 septembre 2026
- Visite guidée La mine de l’Argentière Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures 19 septembre 2026
- Visite guidée De L’Argentière à La Pascalette une histoire, des châteaux Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures 19 septembre 2026
- Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Château Galoupet : rencontre unique entre nature, vignes et savoir-faire, Château Galoupet (Route Nationale 98), La Londe-les-Maures 19 septembre 2026