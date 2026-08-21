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AGENDA · La Londe-les-Maures

Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var · La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
Adresse
60 boulevard du Front de Mer
Ville
83250 La Londe-les-Maures
Département
Var
Tarif

La Londe-les-Maures

Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de l’épopée industrielle de La Londe les Maures.
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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10  bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Archistoire augmented walk La Londe les Maures: From mine to factory .

Travel back in time thanks to the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour to discover the industrial epic of La Londe les Maures.

L’événement Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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