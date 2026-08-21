Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var · La Londe-les-Maures

Informations pratiques

La Londe-les-Maures

Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de l’épopée industrielle de La Londe les Maures.

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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Archistoire augmented walk La Londe les Maures: From mine to factory .

Travel back in time thanks to the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour to discover the industrial epic of La Londe les Maures.

L’événement Balade augmentée Archistoire La Londe les Maures De la mine à l’usine La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var