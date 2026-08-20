Journées Européennes du Patrimoine à Château Galoupet : rencontre unique entre nature, vignes et savoir-faire, Château Galoupet (Route Nationale 98), La Londe-les-Maures
samedi 19 septembre 2026 · Château Galoupet (Route Nationale 98) · La Londe-les-Maures
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine à Château Galoupet : rencontre unique entre nature, vignes et savoir-faire 19 et 20 septembre Château Galoupet (Route Nationale 98) Var
Gratuit pour les adultes, adolescents et enfants. 20 personnes maximum par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une balade au cœur des vignes de Château Galoupet et découvrez comment le domaine réinvente son patrimoine naturel et viticole face aux défis environnementaux. Cette visite se clôturera par une dégustation de notre cuvée Rosé G de Galoupet 2025, reflet de notre engagement pour un avenir durable.
Château Galoupet (Route Nationale 98) Château Galoupet, Route Nationale 98, 83250 La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 83250 Valcros Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 66 40 07 https://www.chateaugaloupet.com/fr-fr https://www.instagram.com/chateaugaloupet/ https://www.chateaugaloupet.com/fr-fr/visiter-chateau-galoupet Niché entre mer Méditerranée et Massif des Maures,
vous ouvre ses portes pour une expérience
provençale inoubliable.
Plongez au coeur du domaine et laissez-vous guider
à travers les vignes lors de visites guidées enrichissantes. Apprenez-en davantage sur l’engagement
du Château Galoupet pour une viticulture biologique, régénérative et la préservation de la biodiversité.
Découvrez le Café Galoupet et sa terrasse
avec une vue exceptionnelle sur les Iles d’Or,
où vous pourrez savourer ses vins rosés seuls,
en cocktail ou accompagnés de mets à partager.
Enfin, prolongez votre expérience dans
la boutique du domaine, où vous pourrez acquérir
vos cuvées préférées et emporter avec vous
des souvenirs typiques de l’art de vivre provençal. – Accès depuis route nationale
– Parking sur place
– Aménagements PMR à la boutique et au Café Galoupet
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une balade au cœur des vignes de Château Galoupet et découvrez comment le domaine réinvente son patrimoine naturel et viticole face se…
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