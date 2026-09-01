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AGENDA · La Londe-les-Maures

Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal · La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme intercommunal
Adresse
60, boulevard du Front de Mer
Ville
83250 La Londe-les-Maures
Département
Var
Tarif

La Londe-les-Maures

Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de reproductions de cartes postales du village de La Londe les Maures des deux premières décennies de sa naissance en tant que commune.
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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 

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English : Exhibition: ‘A Look at Our Village in the Early 20th Century’

An exhibition of reproductions of postcards of the village of La Londe-les-Maures from the first two decades following its establishment as a municipality.

L’événement Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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