Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal · La Londe-les-Maures
Informations pratiques
La Londe-les-Maures
Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de reproductions de cartes postales du village de La Londe les Maures des deux premières décennies de sa naissance en tant que commune.
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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10
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English : Exhibition: ‘A Look at Our Village in the Early 20th Century’
An exhibition of reproductions of postcards of the village of La Londe-les-Maures from the first two decades following its establishment as a municipality.
L’événement Exposition Focus sur notre village au début du XXè siècle La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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