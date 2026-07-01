Balade autour de l’architecture de la Vallée de la Trie Tœufles

Informations pratiques

Tœufles

Balade autour de l’architecture de la Vallée de la Trie

Rue de l’Église Tœufles Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre de la résidence artistique « C’est tout un art Vallée de la Trie », les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

À cette occasion, partez à la découverte de l’église de Tœufles lors d’une balade commentée consacrée à son architecture. Vous pourrez observer ses caractéristiques typiques, comprendre les matériaux qui la composent et explorer les similitudes comme les différences qu’elle présente avec les autres édifices religieux du territoire.

Cette visite sera animée par Esther Lipinski, architecte du patrimoine au CAUE de la Somme (CAUE 80), qui partagera son expertise et apportera un éclairage accessible sur l’histoire, l’évolution et les spécificités architecturales de ce lieu emblématique.

Une invitation à découvrir le patrimoine local, à travers un moment d’échange, d’observation et de transmission.

Réservation obligatoire

Dans le cadre de la résidence artistique « C’est tout un art Vallée de la Trie », les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

À cette occasion, partez à la découverte de l’église de Tœufles lors d’une balade commentée consacrée à son architecture. Vous pourrez observer ses caractéristiques typiques, comprendre les matériaux qui la composent et explorer les similitudes comme les différences qu’elle présente avec les autres édifices religieux du territoire.

Cette visite sera animée par Esther Lipinski, architecte du patrimoine au CAUE de la Somme (CAUE 80), qui partagera son expertise et apportera un éclairage accessible sur l’histoire, l’évolution et les spécificités architecturales de ce lieu emblématique.

Une invitation à découvrir le patrimoine local, à travers un moment d’échange, d’observation et de transmission.

Réservation obligatoire .

Rue de l’Église Tœufles 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

As part of the “C’est tout un art?” artist-in-residence program in Vall%E9e de la Trie %BB, artists Anne Muller and Geoffroy Boucher are offering a series of events designed to highlight the rich heritage of the Trie Valley and offer a fresh perspective on the region.

%C0On this occasion, set out to discover the church in T?ufles during a guided walk focused on its architecture. You’ll be able to observe its distinctive features, learn about the materials used in its construction, and explore both the similarities and differences between this church and other religious buildings in the area.

This tour will be led by Esther Lipinski, a heritage architect at the CAUE of the Somme (CAUE 80), who will share her expertise and provide accessible insights into the history, evolution, and architectural features of this iconic site.

An invitation to discover local heritage through a moment of exchange, observation, and learning.

Reservations required

L’événement Balade autour de l’architecture de la Vallée de la Trie Tœufles a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Somme 3 Vallées