Balade contée à Tœufles Tœufles

Informations pratiques

Tœufles

Balade contée à Tœufles

Place du Hamel Tœufles Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de la résidence artistique C’est tout un art Vallée de la Trie , les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

Partez à la découverte de Tœufles en compagnie de Thomas Dupont, conteur du territoire, qui vous entraînera dans un voyage au cœur des contes, légendes et récits qui façonnent l’identité locale. À travers cette balade accessible aux petits comme aux grands, laissez-vous surprendre par une autre manière d’explorer le paysage, son histoire et la mémoire de celles et ceux qui l’ont habité.

Cette balade sera suivie d’un moment convivial d’échange et de rencontre autour de la présentation de l’œuvre réalisée dans le cadre de la résidence artistique, avant son installation définitive par Anne Muller et Geoffroy Boucher.

Réservation obligatoire

Dans le cadre de la résidence artistique C’est tout un art Vallée de la Trie , les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

Partez à la découverte de Tœufles en compagnie de Thomas Dupont, conteur du territoire, qui vous entraînera dans un voyage au cœur des contes, légendes et récits qui façonnent l’identité locale. À travers cette balade accessible aux petits comme aux grands, laissez-vous surprendre par une autre manière d’explorer le paysage, son histoire et la mémoire de celles et ceux qui l’ont habité.

Cette balade sera suivie d’un moment convivial d’échange et de rencontre autour de la présentation de l’œuvre réalisée dans le cadre de la résidence artistique, avant son installation définitive par Anne Muller et Geoffroy Boucher.

Réservation obligatoire .

Place du Hamel Tœufles 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

As part of the “C’est tout un art?” artist-in-residence program in Vall%E9e de la Trie %BB, artists Anne Muller and Geoffroy Boucher are offering a series of events designed to highlight the rich heritage of the Trie Valley and offer a fresh perspective on this region.

Set out to discover T?ufles with Thomas Dupont, a local storyteller, who will take you on a journey into the heart of the tales, legends, and stories that shape the local identity. %C0 Through this walk, suitable for all ages, let yourself be surprised by a different way of exploring the landscape, its history, and the memories of those who once lived there.

This walk will be followed by a friendly gathering for conversation and interaction centered around the presentation of the artwork created during the artist residency, prior to its permanent installation by Anne Muller and Geoffroy Boucher.

Reservations required

L’événement Balade contée à Tœufles Tœufles a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Somme 3 Vallées