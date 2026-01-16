Balade autour des Forges de Varenne Parking des Forges de Varenne Champsecret
L’association Les Randonneurs du Domfrontais, en partenariat avec Le Savoir & Le fer, vous invite à une randonnée familiale de 6 km autour des Forges de Varenne.
Cette balade accessible à tous, invite à profiter pleinement de la nature tout en découvrant un site métallurgique remarquable. Entre nature et patrimoine, venez vous promener dans un environnement calme et préservé.
La randonnée se terminera à la Halle à fer des Forges de Varenne, où une buvette sera proposée pour partager un moment convivial en toute simplicité.
Une sortie idéale à vivre en famille ou entre amis ! .
Parking des Forges de Varenne Champsecret Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 cecile.deroquefeuil@lesavoiretlefer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
L’événement Balade autour des Forges de Varenne Champsecret a été mis à jour le 2026-01-16 par Orne Tourisme