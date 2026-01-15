Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne les forges de varennes Champsecret
Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne les forges de varennes Champsecret samedi 25 avril 2026.
Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne
les forges de varennes champsecret Champsecret Orne
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
2026-04-25
Dans le cadre de la fête de la Rando 61, l’association Les Randonneurs du Domfrontais, en partenariat avec Le Savoir & Le fer, vous invite à une randonnée familiale de 6 km autour des Forges de Varenne.
Cette balade accessible à tous, invite à profiter pleinement de la nature tout en découvrant un site métallurgique remarquable. Entre nature et patrimoine, venez vous promener dans un environnement calme et préservé.
La randonnée se terminera à la Halle à fer des Forges de Varenne, où une buvette sera proposée pour partager un moment convivial en toute simplicité.
Une sortie idéale à vivre en famille ou entre amis !
Rendez-vous à 14h sur le parking des forges de Varenne 61700 Champsecret. .
les forges de varennes champsecret Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr
English : Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne
