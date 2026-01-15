Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne les forges de varennes Champsecret

Fête de la randonnée Promenade autour des forges de Varenne

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de la fête de la Rando 61, l’association Les Randonneurs du Domfrontais, en partenariat avec Le Savoir & Le fer, vous invite à une randonnée familiale de 6 km autour des Forges de Varenne.

Cette balade accessible à tous, invite à profiter pleinement de la nature tout en découvrant un site métallurgique remarquable. Entre nature et patrimoine, venez vous promener dans un environnement calme et préservé.

La randonnée se terminera à la Halle à fer des Forges de Varenne, où une buvette sera proposée pour partager un moment convivial en toute simplicité.

Une sortie idéale à vivre en famille ou entre amis !

Rendez-vous à 14h sur le parking des forges de Varenne 61700 Champsecret. .

les forges de varennes champsecret Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

