Balade autour des plantes, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Balade autour des plantes 19 et 20 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie

Tarif : 5€ /pers. 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Balade autour des plantes avec le botaniste Rémi Geneston.

Tarif 5€ (gratuit -7 ans), places limitées à 30 (réservation fortement recommandée sur ripaille.fr)

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

Balade autour des plantes avec le botaniste Rémi Geneston.

©Fondation Ripaille