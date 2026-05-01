Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa locale Orthez

Orthez

Balade autour d’Orthez

Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de Mai à vélo .

Balade d’un peu plus de 20 km autour des lacs d’Orthez, de Biron, sur des itinéraires sécurisés. Départ de la Recyclerie Créa’locale.

Matériel requis Vélo, casque, gilet haute visibilité. .

Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Balade autour d’Orthez

L’événement Balade autour d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn