Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa locale Orthez
Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa locale Orthez dimanche 17 mai 2026.
Orthez
Balade autour d’Orthez
Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre de Mai à vélo .
Balade d’un peu plus de 20 km autour des lacs d’Orthez, de Biron, sur des itinéraires sécurisés. Départ de la Recyclerie Créa’locale.
Matériel requis Vélo, casque, gilet haute visibilité. .
Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46
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English : Balade autour d’Orthez
L’événement Balade autour d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn
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