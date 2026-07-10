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Balade « Autour du Lieu Unique et du bassin Saint-Félix » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Autour du Lieu Unique et du bassin Saint-Félix » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 10:00 – 11:30
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Par groupe de 6/7 personnes, suivez un Greeter pour découvrir l’histoire de l’ancienne usine LU, le bassin Saint-Félix (son écluse et son tunnel), la passerelle de Marcel, le stade Marcel Saupin, le quai Malakoff, la maison des Compagnons du Devoir et la nouvelle gare. À la fin de la balade, vous êtes invité.e à partager un pot convivial (participation payante). Visite proposée par les Greeters de Nantes.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-autour-du-lieu-unique-et-du-bassin-saint-felix


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