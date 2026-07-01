Balade « Autour du Lieu Unique et du bassin Saint-Félix », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Autour du Lieu Unique et du bassin Saint-Félix » Jeudi 16 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Par groupe de 6/7 personnes, suivez un Greeter pour découvrir l’histoire de l’ancienne usine LU, le bassin Saint-Félix (son écluse et son tunnel), la passerelle de Marcel, le stade Marcel Saupin, le quai Malakoff, la maison des Compagnons du Devoir et la nouvelle gare. À la fin de la balade, vous êtes invité.e à partager un pot convivial (participation payante). Visite proposée par les Greeters de Nantes.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 1h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-autour-du-lieu-unique-et-du-bassin-saint-felix »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole