Balade aux lampions Le Vignau
Balade aux lampions Le Vignau mercredi 15 juillet 2026.
Le Vignau
Balade aux lampions
Route du Seigne Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Balade nocturne aux abords du château de Le Vignau. 2€ le lampion sur place ou réservation possible au 06 88 50 24 97 ou au 06 08 89 22 15
Départ de la balade kiosque du château Arrivée Château Le Vignau .
Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade aux lampions
L’événement Balade aux lampions Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade
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