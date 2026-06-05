Le Vignau

Balade aux lampions

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Balade nocturne aux abords du château de Le Vignau. 2€ le lampion sur place ou réservation possible au 06 88 50 24 97 ou au 06 08 89 22 15

Départ de la balade kiosque du château Arrivée Château Le Vignau .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade aux lampions

L’événement Balade aux lampions Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade