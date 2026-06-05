Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau
Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau mardi 7 juillet 2026.
Le Vignau
Les mardis au château Danses africaines Malaika
Route du Seigne Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette première soirée Malaika danses africaines
Créée en 2019, Maliaka est une compagnie de danse africaine formée de 8 artistes danseurs(ses) et percussionnistes. La compagnie Malaika anime des évènements divers et variés pour la plupart associatifs. .
Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Les mardis au château Danses africaines Malaika
L’événement Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade
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