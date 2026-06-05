Le Vignau

Les mardis au château Danses africaines Malaika

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette première soirée Malaika danses africaines

Créée en 2019, Maliaka est une compagnie de danse africaine formée de 8 artistes danseurs(ses) et percussionnistes. La compagnie Malaika anime des évènements divers et variés pour la plupart associatifs. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mardis au château Danses africaines Malaika

L’événement Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade