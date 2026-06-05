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Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau

Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau

Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Route du Seigne

Ville : 40270 Le Vignau

Département : Landes

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Le Vignau

Les mardis au château Danses africaines Malaika

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette première soirée Malaika danses africaines

Créée en 2019, Maliaka est une compagnie de danse africaine formée de 8 artistes danseurs(ses) et percussionnistes. La compagnie Malaika anime des évènements divers et variés pour la plupart associatifs.   .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les mardis au château Danses africaines Malaika

L’événement Les mardis au château Danses africaines Malaika Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade

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