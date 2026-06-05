Mardis au château Spectacle de fauconnerie et Alain Montaut au piano Le Vignau mardi 14 juillet 2026.

Le Vignau

Mardis au château Spectacle de fauconnerie et Alain Montaut au piano

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée

19h Spectacle de fauconnerie A quelques minutes du vignoble de Madiran, au carrefour des Hautes Pyrénées, du Béarn et du Gers, le Parc aux rapaces de Madiran, met à l’honneur un savoir-faire reconnu au patrimoine culturel immatériel. Ils seront présents au château pour vous faire découvrir un spectaculaire ballet de rapace et d’oiseaux de proie.

20h Alain Montaut au piano alias Patxi pianiste et chanteur, il revisite la chanson française de 1900 aux années 80. la musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée .

Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Mardis au château Spectacle de fauconnerie et Alain Montaut au piano Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grenade