Informations pratiques

Sorde-l’Abbaye

Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche.

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche. .

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com

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English : Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes

Experience Sorde l’Abbaye in a new way with Jeanine, who offers a guided tour of the village, which was recently designated a “Petites Cités de Caractère.” Meet at the town hall square at 9 a.m. Reservations required. Be sure to wear sturdy shoes and clothing suitable for walking.

L’événement Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans