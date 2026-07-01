UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sorde-l'Abbaye

Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye

samedi 25 juillet 2026 · Sorde-l'Abbaye

Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
40300 Sorde-l'Abbaye
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Sorde-l’Abbaye

Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche.
Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche.   .

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52  tourisme@lavalleedukiwi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes

Experience Sorde l’Abbaye in a new way with Jeanine, who offers a guided tour of the village, which was recently designated a “Petites Cités de Caractère.” Meet at the town hall square at 9 a.m. Reservations required. Be sure to wear sturdy shoes and clothing suitable for walking.

L’événement Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

À voir aussi à Sorde-l'Abbaye (Landes)