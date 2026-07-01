Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye
samedi 25 juillet 2026 · Sorde-l'Abbaye
Informations pratiques
Sorde-l’Abbaye
Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes
Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche.
Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 9h. Sur réservation. Étre équipé de bonnes chaussures et d’une tenue adaptée à la marche. .
Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com
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English : Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes
Experience Sorde l’Abbaye in a new way with Jeanine, who offers a guided tour of the village, which was recently designated a “Petites Cités de Caractère.” Meet at the town hall square at 9 a.m. Reservations required. Be sure to wear sturdy shoes and clothing suitable for walking.
L’événement Balade avec Jeanine, Conteuse des Landes Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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