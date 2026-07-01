Informations pratiques

Sorde-l’Abbaye

Visite à part Sur le chemin de Compostelle

232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Sorde-l’Abbaye est aujourd’hui une halte incontournable sur la voie de Tours.

Ce parcours guidé vous accompagne sur un petit bout du chemin qu’empruntent les marcheurs en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Réservation obligatoire Départ à partir de 4 personnes

Sorde-l’Abbaye est aujourd’hui une halte incontournable sur la voie de Tours.

Ce parcours guidé vous accompagne sur un petit bout du chemin qu’empruntent les marcheurs en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est l’occasion de découvrir le village qui s’est développé autour de l’abbaye et le long du gave d’Oloron.

Le parcours en quelques étapes :

– les vestiges des remparts médiévaux ;

– la fontaine-lavoir du quartier Bourgneuf ;

– l’ancien hôpital fondé par l’abbaye et son chemin passant sous l’édifice ;

– les maisons de type rural traditionnel ;

– visite du gîte de pèlerins accueillant les marcheurs jacquaires et rencontre avec les hospitaliers (selon leurs disponibilités).

Réservation obligatoire Départ à partir de 4 personnes .

232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

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English : Visite à part Sur le chemin de Compostelle

Sorde-l’Abbaye is now a must-see stop on the route to Tours.

This guided tour takes you along a short stretch of the path followed by pilgrims on their way to Santiago de Compostela.

Reservations required—Tours depart with a minimum of 4 people

L’événement Visite à part Sur le chemin de Compostelle Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans