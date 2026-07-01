Visite à part Sur le chemin de Compostelle Sorde-l’Abbaye
samedi 25 juillet 2026 · Sorde-l'Abbaye
Informations pratiques
Sorde-l’Abbaye
Visite à part Sur le chemin de Compostelle
232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Sorde-l’Abbaye est aujourd’hui une halte incontournable sur la voie de Tours.
Ce parcours guidé vous accompagne sur un petit bout du chemin qu’empruntent les marcheurs en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Réservation obligatoire Départ à partir de 4 personnes
Sorde-l’Abbaye est aujourd’hui une halte incontournable sur la voie de Tours.
Ce parcours guidé vous accompagne sur un petit bout du chemin qu’empruntent les marcheurs en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est l’occasion de découvrir le village qui s’est développé autour de l’abbaye et le long du gave d’Oloron.
Le parcours en quelques étapes :
– les vestiges des remparts médiévaux ;
– la fontaine-lavoir du quartier Bourgneuf ;
– l’ancien hôpital fondé par l’abbaye et son chemin passant sous l’édifice ;
– les maisons de type rural traditionnel ;
– visite du gîte de pèlerins accueillant les marcheurs jacquaires et rencontre avec les hospitaliers (selon leurs disponibilités).
Réservation obligatoire Départ à partir de 4 personnes .
232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite à part Sur le chemin de Compostelle
Sorde-l’Abbaye is now a must-see stop on the route to Tours.
This guided tour takes you along a short stretch of the path followed by pilgrims on their way to Santiago de Compostela.
Reservations required—Tours depart with a minimum of 4 people
L’événement Visite à part Sur le chemin de Compostelle Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Sorde-l'Abbaye (Landes)
- Stage création & métier d’art Céramique Sorde-l’Abbaye 10 juillet 2026
- Spectacle Xabi Hayet Gauaren Zain Sorde-l’Abbaye 10 juillet 2026
- Clown, manipulation d’objets Bakéké Sorde-l’Abbaye 15 juillet 2026
- Stage création & métier d’art Sculpture sur pierre Sorde-l’Abbaye 17 juillet 2026
- Stage création & métier d’art Mosaïque Sorde-l’Abbaye 24 juillet 2026