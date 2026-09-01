Informations pratiques

Dieppe

[Balade] Balade d’écoute, hommage à Pauline Oliveros

Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Marchez, écoutez et redécouvrez l’île du Pollet autrement !

Le collectif Rotule rend hommage à la compositrice américaine Pauline Oliveros, pionnière de l’écoute profonde et de l’attention sonore. Cette balade silencieuse vous invite à prêter attention aux sons qui vous entourent, accompagnés d’interventions musicales et de commentaires sur les sons emblématiques du quartier.

Une expérience sensible et originale au cœur du patrimoine sonore de Dieppe.

Proposé par le Collectif Rotule, Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Avec le soutien de l’Odia Normandie Agence au service du développement du spectacle vivant.

Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Balade] Balade d’écoute, hommage à Pauline Oliveros

L’événement [Balade] Balade d’écoute, hommage à Pauline Oliveros Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie