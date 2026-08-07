Balade botanique et aquarelle Carnac

Informations pratiques

Carnac

Balade botanique et aquarelle

Lieu communiqué à l’inscription Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Balade botanique & aquarelle sur la plage

1️ Contemplez les plantes sauvages et comestibles du littoral morbihannais avec Primelle, herboriste.

2️ Peignez ces trésors végétaux à l’aquarelle avec Charlotte, aquarelliste, et repartez avec votre planche botanique annotée.

3️ Goûtez leurs saveurs et découvrez leurs bienfaits, le temps d’une dégustation.

Une balade sensorielle et créative, accessible à tous, débutants comme curieux pas besoin de savoir dessiner !

La balade se termine par un moment convivial autour d’une boisson maison à base de plantes. Tout le matériel est fourni.

30€ / adulte 15€ / enfant (à partir de 6 ans, accompagné)

Venez nombreux explorer les richesses naturelles du Morbihan, entre botanique, bien-être et créativité !

Il y a, sur le sable, un monde qui s’offre à qui sait ralentir le pas.

Ce jour-là, on marche lentement, le regard posé sur ce que la plupart ignorent en passant. Nous partirons à la recherche des trésors du Morbihan avec tous nos sens.

Primelle, herbaliste, ouvre le chemin. Elle révèle les secrets de chaque plante celle qui soigne, celle qui se mange, celle qui raconte depuis des générations l’histoire d’un littoral généreux.

Puis vient le moment de s’arrêter vraiment.

Charlotte invite chacun à observer comme observe un botaniste avec patience, comme si chaque détail méritait d’être conservé pour toujours. Le pinceau glisse, l’aquarelle se mélange à l’eau comme la mer se mélange au ciel. On essaie de capter une nuance de vert, un reflet de lumière sur une feuille, une ambiance.

On ne cherche pas la perfection. On cherche la trace celle d’un instant, d’une couleur, d’une émotion suspendue entre deux vagues.

Et quand on relève la tête, le carnet à la main, on comprend qu’on a appris à regarder le monde autrement, à la façon de ceux qui, avant nous, ont consigné dans leurs herbiers la beauté discrète des choses simples.

Vient ensuite le temps de la dégustation, moment suspendu où l’on partage une boisson infusée de plantes.

Une balade pour les sens, pour les yeux, pour le cœur un instant de découverte, de partage et de contemplation qu’on garde longtemps après avoir quitté la plage. .

Lieu communiqué à l’inscription Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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L’événement Balade botanique et aquarelle Carnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT DE CARNAC