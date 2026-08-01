UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carnac

Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut Carnac

lundi 31 août 2026 · Carnac

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Centre Paroissial de Locmaria
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut

Centre Paroissial de Locmaria Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 21:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Patrick Sbalchiero, docteur en histoire (EPHE), journaliste et auteur, spécialiste de l’histoire des expériences mystiques et des faits non élucidés

À Turin, le jeune fils du sénateur Frassati, héritier d’une dynastie de financiers et de grands propriétaires, trace un autre
chemin. Jeune homme fougueux, joyeux, il soutiendra avec une humilité et une charité insoupçonnées les plus pauvres, et s’engagera contre le fascisme, rejetant toute compromission.
Emporté par une poliomyélite foudroyante, il est proclamé bienheureux par le pape Jean-Paul II et canonisé par le pape François. Pier-Giorgio Frassati est devenu une figure exemplaire pour la jeunesse du monde entier.   .

Centre Paroissial de Locmaria Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 08 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Carnac (Morbihan)