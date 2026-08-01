Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut Carnac
lundi 31 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut
Centre Paroissial de Locmaria Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 21:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Patrick Sbalchiero, docteur en histoire (EPHE), journaliste et auteur, spécialiste de l’histoire des expériences mystiques et des faits non élucidés
À Turin, le jeune fils du sénateur Frassati, héritier d’une dynastie de financiers et de grands propriétaires, trace un autre
chemin. Jeune homme fougueux, joyeux, il soutiendra avec une humilité et une charité insoupçonnées les plus pauvres, et s’engagera contre le fascisme, rejetant toute compromission.
Emporté par une poliomyélite foudroyante, il est proclamé bienheureux par le pape Jean-Paul II et canonisé par le pape François. Pier-Giorgio Frassati est devenu une figure exemplaire pour la jeunesse du monde entier. .
Centre Paroissial de Locmaria Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 08 08
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English :
L’événement Conférence: Pier Giorgio Frassati, toujours plus haut Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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