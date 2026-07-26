Balade botanique D19 Larrau
mercredi 21 octobre 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Balade botanique
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Aurélie, apicultrice, propose une sortie pour découvrir le hêtre, la myrtille et la bruyère et bien d’autres plantes aux multiples vertus, les trésors d’Iraty, en Soule.
Passionnée par les liens entre l’humain, les plantes et les abeilles, elle développe une approche sensible et engagée du vivant à travers sa micro-ferme. Ce lieu est à la fois un refuge de biodiversité et un espace de transmission, où elle cultive, cueille et transforme les plantes tout en veillant sur ses abeilles. Les liens entre flore montagnarde et pollinisateurs seront expliqués au fil d’une balade guidée en pleine nature. Cette sortie mêle observation, sensibilisation et transmission autour des usages traditionnels et des bienfaits des plantes locales. Elle est accompagnée de supports visuels ainsi que d’un petit guide de remèdes maison remis aux participants. Sur inscription. Rendez-vous à l’espace d’accueil. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Balade botanique
L’événement Balade botanique Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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