Balade Branchée à Abondance, maison du fromage abondance, Abondance

Balade Branchée à Abondance Samedi 27 juin, 09h30, 14h00 maison du fromage abondance Haute-Savoie

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Une aventure sensorielle au cœur de la nature

À Abondance, nous vous proposons une expérience unique pour redécouvrir la forêt. La Balade Branchée n’est pas un parcours digital, c’est une invitation à utiliser vos cinq sens.

Le concept ? Avant de partir, récupérez votre sac à dos thématique. Véritable boîte à outils de l’explorateur, il contient tout le nécessaire pour interagir avec l’environnement boisé qui vous entoure, relever des défis et résoudre l’énigme finale.

Pourquoi vous allez aimer ?

● L’aspect ludique : Le matériel inclus transforme la marche en une véritable quête de découvertes.

● La thématique du bois : Ressource précieuse de nos montagnes, le bois se dévoile sous toutes ses facettes.

● Le retour aux sources : Une activité où l’on prend le temps d’observer.

Une balade qui fait du bien, pour les petits curieux comme pour les grands amoureux de la nature (en famille, à partir de 6 ans, durée : 2h30).

GRATUIT

Inscriptions obligatoires (Nb de sacs limité) :

Maison du Fromage Abondance au 04.50.73.06.34. ou contact@maisondufromageabondance.fr

Site : www.abondance-patrimoine.fr

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Incontournable dans la vallée, le bois ne manque pas de ressources ! Grâce à cette balade branchée, vous découvrirez tous les secrets de ce matériau, omniprésent dans notre quotidien. balade sens

Pôle Culturel d’Abondance