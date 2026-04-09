Journées du Patrimoine de Pays Balade Branchée à Abondance Place de l’Abbatiale Abondance
Journées du Patrimoine de Pays Balade Branchée à Abondance Place de l’Abbatiale Abondance samedi 27 juin 2026.
Abondance
Journées du Patrimoine de Pays Balade Branchée à Abondance
Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Abbaye et la Maison du Fromage Abondance vous invitent à découvrir les secrets du bois à travers un parcours ludique. Plan, carnet et sac d’activité en main, résolvez l’énigme finale en déchiffrant les indices cachés. Prêts à relever le défi ?
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Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 81 60 54 contact@abbayeabondance.fr
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English : Journées du Patrimoine de Pays Balade Branchée in Abondance
The Abbey and the Abondance Cheese House invite you to discover the secrets of the woods through a fun treasure hunt. Armed with a map, a notebook and an activity pack, solve the final puzzle by deciphering the hidden clues. Are you up for the challenge?
L’événement Journées du Patrimoine de Pays Balade Branchée à Abondance Abondance a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore
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