En famille à l’Abbaye d’Abondance !, Abbaye d’Abondance, Abondance

En famille à l’Abbaye d’Abondance ! 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⮚ Sacs d’activités MuséOjeux

Arpentez l’abbaye tout en vous amusant grâce aux activités mises à disposition dans le sac MuséOjeux : observation, repérage, chant … tout un programme à partager en famille ou entre copains !

⮚ UN SITE MOBILE POUR PETITS ET GRANDS !

Dès votre entrée, scannez un QR-Code pour accéder à notre site mobile et profiter du site à votre rythme et selon vos envies !

Immersion historique : Laissez-vous porter par la sérénité du lieu. Ce parcours mobile vous invite à une lecture approfondie de l’architecture gothique et des célèbres fresques du XVe siècle. Entre anecdotes historiques et détails artistiques, redécouvrez ce joyau des Alpes en toute tranquillité.

Parcours adulte : en français, anglais, allemand et italien.

« Suivez Augustin ! »

Accompagnez notre jeune novice dans une exploration ludique de l’Abbaye d’Abondance. À travers des énigmes et des jeux d’observation, percez les mystères de l’Abbaye. Une immersion adaptée pour découvrir en s’amusant.

En famille, avec des 6-12ans, en français, anglais et allemand.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

⮚ Sacs d’activités MuséOjeux

© Pôle Culturel d’Abondance