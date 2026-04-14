Les p’tiots à la montagne, col de bassachaux, châtel 74390, Abondance

Les p’tiots à la montagne Samedi 27 juin, 10h00, 11h00 col de bassachaux, châtel 74390 Haute-Savoie

Réservation obligatoire sur le créneau de 10h ou 11h. Animation pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte. En extérieur annulée cas de mauvais temps. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Au travers de 5 ateliers différents en plein air à Plaine Dranse ou au col de Bassachaux (prévoir 1h), vos tous petits plongeront dans l’univers montagnard grâce à leurs sens ! Ils découvriront des éléments du paysage agropastoral en se familiarisant avec la faune et la flore de cet environnement. Des vaches aux oiseaux, en passant par le bois, la pierre, le foin, les cloches, sans oublier la dégustation de fruits de nos montagnes… ils pourront manipuler, toucher, écouter, sentir, goûter ou encore dessiner sur des éléments du paysage, afin de s’imprégner de cette belle nature !

col de bassachaux, châtel 74390 col de bassachaux, châtel 74390 Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture-et-patrimoine@mairiedechatel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450732244 »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 57 26 90 04 »}]

Découverte sensorielle des richesses naturelles de nos montagnes pour les bébés de 0 à 3 ans. Bébé montagne

Mairie de Châtel