Visite libre de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

Visite libre de la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du fromage Abondance ! Des alpages aux caves d’affinage : images, sons et manipulations vous permettent de tisser le fil d’une histoire, gravée dans les gestes patients des éleveurs, fromagers, et maîtres affineurs.

DE L’ALPAGE A LA TABLE

Initiez-vous aux spécificités du fromage Abondance et mobilisez vos sens avec ce parcours de visite ludique pour toute la famille.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

Partez à la découverte du fromage Abondance ! Des alpages aux caves d’affinage : images, sons et manipulations vous permettent de tisser le fil d’une histoire, gravée dans les gestes patients des et …

© Anna Ivanova – Maison du Fromage Abondance