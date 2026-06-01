Balade Buissonnière au pays des Claudels Fère-en-Tardenois
Balade Buissonnière au pays des Claudels Fère-en-Tardenois dimanche 28 juin 2026.
Fère-en-Tardenois
Balade Buissonnière au pays des Claudels
38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
→ BALADE BUISSONNIÈRE au pays de Camille Claudel
Le 28 juin de 10 h à 13 h
UN DIMANCHE MATIN par mois, pas comme les autres, alors laissez-vous surprendre !
N’hésitez pas à venir essayer, c’est accessible à tous et bon pour la santé.
En première partie: En salle parquetée avec Méditation & Gym Sensorielle.
En seconde partie: Marche sensorielle dans les sables et Bain de forêt.
Pauses boissons offertes et possibilité de pique-niquer sur place
RDV à l’Atelier d’Ecologie Corporelle
38 rue de La Goutte D’or
Fère-en-Tardenois
Contact et inscriptions:
Claire Morelle
06 30 13 97 56,
asso.eclore@gmail.com
https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore
→ BALADE BUISSONNIÈRE au pays de Camille Claudel
Le 28 juin de 10 h à 13 h
UN DIMANCHE MATIN par mois, pas comme les autres, alors laissez-vous surprendre !
N’hésitez pas à venir essayer, c’est accessible à tous et bon pour la santé.
En première partie: En salle parquetée avec Méditation & Gym Sensorielle.
En seconde partie: Marche sensorielle dans les sables et Bain de forêt.
Pauses boissons offertes et possibilité de pique-niquer sur place
RDV à l’Atelier d’Ecologie Corporelle
38 rue de La Goutte D’or
Fère-en-Tardenois
Contact et inscriptions:
Claire Morelle
06 30 13 97 56,
asso.eclore@gmail.com
https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore .
38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 13 97 56 asso.eclore@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? A WANDERING WALK through the land of Camille Claudel
June 28 from 10 a.m. to 1 p.m.
ONE SUNDAY MORNING a month—unlike any other—so let yourself be surprised!
Don’t hesitate to come give it a try—it’s accessible to everyone and good for your health.
First part: In a wood-floored room with Meditation & Sensory Gym.
Second part: Sensory walk in the sand and forest bathing.
Complimentary drink breaks… and the option to picnic on site
Meet at the Atelier d’Ecologie Corporelle
38 rue de La Goutte D’or
Fère-en-Tardenois
Contact and registration:
Claire Morelle
06 30 13 97 56,
asso.eclore@gmail.com
https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore
L’événement Balade Buissonnière au pays des Claudels Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-18 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne