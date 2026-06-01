Balade Buissonnière au pays des Claudels Fère-en-Tardenois dimanche 28 juin 2026.

Fère-en-Tardenois

Balade Buissonnière au pays des Claudels

38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

→ BALADE BUISSONNIÈRE au pays de Camille Claudel

Le 28 juin de 10 h à 13 h

UN DIMANCHE MATIN par mois, pas comme les autres, alors laissez-vous surprendre !

N’hésitez pas à venir essayer, c’est accessible à tous et bon pour la santé.

En première partie: En salle parquetée avec Méditation & Gym Sensorielle.

En seconde partie: Marche sensorielle dans les sables et Bain de forêt.

Pauses boissons offertes et possibilité de pique-niquer sur place

RDV à l’Atelier d’Ecologie Corporelle

38 rue de La Goutte D’or

Fère-en-Tardenois

Contact et inscriptions:

Claire Morelle

06 30 13 97 56,

asso.eclore@gmail.com

https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore

→ BALADE BUISSONNIÈRE au pays de Camille Claudel

Le 28 juin de 10 h à 13 h

UN DIMANCHE MATIN par mois, pas comme les autres, alors laissez-vous surprendre !

N’hésitez pas à venir essayer, c’est accessible à tous et bon pour la santé.

En première partie: En salle parquetée avec Méditation & Gym Sensorielle.

En seconde partie: Marche sensorielle dans les sables et Bain de forêt.

Pauses boissons offertes et possibilité de pique-niquer sur place

RDV à l’Atelier d’Ecologie Corporelle

38 rue de La Goutte D’or

Fère-en-Tardenois

Contact et inscriptions:

Claire Morelle

06 30 13 97 56,

asso.eclore@gmail.com

https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore .

38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 13 97 56 asso.eclore@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? A WANDERING WALK through the land of Camille Claudel

June 28 from 10 a.m. to 1 p.m.

ONE SUNDAY MORNING a month—unlike any other—so let yourself be surprised!

Don’t hesitate to come give it a try—it’s accessible to everyone and good for your health.

First part: In a wood-floored room with Meditation & Sensory Gym.

Second part: Sensory walk in the sand and forest bathing.

Complimentary drink breaks… and the option to picnic on site

Meet at the Atelier d’Ecologie Corporelle

38 rue de La Goutte D’or

Fère-en-Tardenois

Contact and registration:

Claire Morelle

06 30 13 97 56,

asso.eclore@gmail.com

https://assoeclore.wixsite.com/asso-eclore

L’événement Balade Buissonnière au pays des Claudels Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-18 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne