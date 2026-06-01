BALADE BUISSONNIERE avec l’asso ECLORE Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois

BALADE BUISSONNIERE avec l’asso ECLORE

38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :

2026-06-28

BALADE BUISSONNIERE pour découvrir le vivant autour de nous et en nous !

DIMANCHE 28 JUIN de 10h à 13h

Nous apprendrons grâce à des exercices ciblés comment les différents FASCIAS de notre corps

– accompagnent et harmonisent le mouvement.

– participent au relâchement et à la détente

– contribuent à l’équilibre et à la stabilité corporelle.

A essayer même en cas de difficultés à bouger .

Nous irons ensuite faire le plein de vitalité en exploitant les bénéfices de ce travail

tout en profitant de la beauté des ruines du château de Fère-en Tardenois.

Pauses boissons offertes et possibilité de pique niquer sur place

BALADE BUISSONNIERE pour découvrir le vivant autour de nous et en nous !

DIMANCHE 28 JUIN de 10h à 13h

Nous apprendrons grâce à des exercices ciblés comment les différents FASCIAS de notre corps

– accompagnent et harmonisent le mouvement.

– participent au relâchement et à la détente

– contribuent à l’équilibre et à la stabilité corporelle.

A essayer même en cas de difficultés à bouger .

Nous irons ensuite faire le plein de vitalité en exploitant les bénéfices de ce travail

tout en profitant de la beauté des ruines du château de Fère-en Tardenois.

Pauses boissons offertes et possibilité de pique niquer sur place .

38 Rue de la Goutte d’Or Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 13 97 56 asso.eclore@gmail.com

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English :

BUISSONNIERE WALKS to discover the living around us and within us!

SUNDAY JUNE 28 from 10 a.m. to 1 p.m

Through targeted exercises, we’ll learn how our body’s different FASCIAS

– accompany and harmonize movement.

– contribute to relaxation and release

– contribute to body balance and stability.

Try it even if you have difficulty moving.

Afterwards, we’ll go and recharge our batteries by exploiting the benefits of this work

while enjoying the beauty of the castle ruins at Fère-en Tardenois.

Drinks and picnics available on site

L’événement BALADE BUISSONNIERE avec l’asso ECLORE Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-09 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne